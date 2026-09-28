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Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море

12:42 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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В ночь на 28 сентября Силы обороны Украины применили "дальнобойные санкции" против заводов, нефтяных объектов россиян и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары против жизни. Этой ночью было применение наших санкций по двум оборонным заводам - в Тульском и Воронежском регионах", - отметил глава государства.

Президент добавил, что подразделения СБУ "хорошо отработали" по нефтяным объектам страны-агрессора в Краснодарском регионе.

"Применялись санкции по объектам в Калужском и Орловском регионах, которые россияне используют для дронового террора против Украины. В Брянском регионе работали прямо против оккупационного контингента. Есть также поражение цели в Черном море", - рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто "возвращает войну туда, откуда она пришла", и добавил, что РФ должна прекратить эскалацию.

Напомним, сегодня ночью жители станицы Новотитаровской в Краснодарском крае сообщили о пролете беспилотников и серии взрывов. По словам очевидцев, звуки взрывов были слышны "в районе железной дороги".

Кроме того, Силы обороны поразили ряд военных объектов русской армии. Среди целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", пункты управления беспилотниками и места запуска ударных дронов.

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