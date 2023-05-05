Зеленський повернувся до України, зустрівся з головою МЗС Бахрейну

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяном, який прибув з візитом до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що це перший візит голови МЗС Бахрейну в Україні зі встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Про що говорили:

Володимир Зеленський подякував Бахрейну за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України;

президент також відзначив важливість гуманітарної допомоги з боку Бахрейну для України та українців;

"Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті - наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію", - заявив президент.

Зеленський наголосив на тому, що Україна обов'язково переможе у війні, оскільки бореться проти агресії й захищає свій дім;

сторони обговорили запропоновану президентом міжнародній спільноті українську формулу миру;

Зеленський запросив Бахрейн взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитись до реалізації окремих пунктів формули та взяти участь у майбутньому Саміті миру;

Зеленський привернув увагу до проблеми примусової депортації українських дітей до Росії та пошуку шляхів їх повернення;

сторони обговорили повоєнне відновлення України, а також долучення до перспективних проектів співпраці в гуманітарній та економічній площині;

президент України акцентував на питанні розмінування значних площ української території.

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Абдуллатіф бін Рашид Аз-Заян, голова МЗС Королівства Бахрейн (president.gov.ua)