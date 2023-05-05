Зеленський повернувся до України, зустрівся з головою МЗС Бахрейну
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяном, який прибув з візитом до України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що це перший візит голови МЗС Бахрейну в Україні зі встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.
Про що говорили:
- Володимир Зеленський подякував Бахрейну за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України;
- президент також відзначив важливість гуманітарної допомоги з боку Бахрейну для України та українців;
"Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті - наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію", - заявив президент.
- Зеленський наголосив на тому, що Україна обов'язково переможе у війні, оскільки бореться проти агресії й захищає свій дім;
- сторони обговорили запропоновану президентом міжнародній спільноті українську формулу миру;
- Зеленський запросив Бахрейн взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитись до реалізації окремих пунктів формули та взяти участь у майбутньому Саміті миру;
- Зеленський привернув увагу до проблеми примусової депортації українських дітей до Росії та пошуку шляхів їх повернення;
- сторони обговорили повоєнне відновлення України, а також долучення до перспективних проектів співпраці в гуманітарній та економічній площині;
- президент України акцентував на питанні розмінування значних площ української території.
Фото: Володимир Зеленський, президент України та Абдуллатіф бін Рашид Аз-Заян, голова МЗС Королівства Бахрейн (president.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України 3 травня прибув з офіційним візитом до Фінляндії, де зустрівся з фінським колегою. Вже на наступний день президент прибув із візитом до Нідерландів. Там він виступив перед парламентом та в суді Гааги.
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