Зеленський повернув Качку на стару посаду, але тепер буде і ще одне завдання

Глава держави зазначив, що Київ очікує на рішення ще по чотирьох кластерах. За його словами, Качка зможе найефективніше реалізувати це в представництві України в ЄС - в Брюсселі.

"Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що вже вдалося досягти важливих результатів, однак тепер необхідно активізувати секторальну та більш деталізовану роботу для просування переговорів щодо вже відкритих кластерів у процесі вступу України до ЄС.

За його словами, також слід посилити комунікацію як з інституціями Євросоюзу, так і з урядами держав-членів, щоб відкрити наступні переговорні кластери.