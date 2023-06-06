ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про повернення цивільних: вирішимо всі питання, як тільки Росія стане слабшою

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 червня 2023 18:30
Зеленський про повернення цивільних: вирішимо всі питання, як тільки Росія стане слабшою Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна зможе вирішити всі питання щодо повернення цивільних з ворожого полону, як тільки Росія стане слабшою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"Я вважаю, що ми вирішимо всі питання, як тільки Росія стане слабшою. А вона стає слабшою. Ми це бачимо. Вони (росіяни, - ред.) вже неспроможні нас окупувати. Ми сьогодні вже говоримо про деокупацію наших територій", - сказав Зеленський.

За його словами, "з кожним днем це буде мати вплив і на міцність Путіна та його оточення, й на їх міцність всередині держави".

"Я це бачу по зміні риторики наших партнерів. Це дуже важливий момент. І коли вони будуть зовсім складними, то я впевнений, що такі важливі гуманітарні місії (щодо повернення цивільних - ред.) ми точно зможемо вирішити", - зазначив президент.

Повернення цивільних з російського полону

Російські окупанти захоплюють у полон не лише військових, а й цивільних українців.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що цивільні полонені - це одна із тих категорій, які складно повертати.

За його словами, станом на квітень 2023 року Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140 - мирні жителі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет