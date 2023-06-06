Зеленський про повернення цивільних: вирішимо всі питання, як тільки Росія стане слабшою

Україна зможе вирішити всі питання щодо повернення цивільних з ворожого полону, як тільки Росія стане слабшою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна .

"Я вважаю, що ми вирішимо всі питання, як тільки Росія стане слабшою. А вона стає слабшою. Ми це бачимо. Вони (росіяни, - ред.) вже неспроможні нас окупувати. Ми сьогодні вже говоримо про деокупацію наших територій", - сказав Зеленський.

За його словами, "з кожним днем це буде мати вплив і на міцність Путіна та його оточення, й на їх міцність всередині держави".

"Я це бачу по зміні риторики наших партнерів. Це дуже важливий момент. І коли вони будуть зовсім складними, то я впевнений, що такі важливі гуманітарні місії (щодо повернення цивільних - ред.) ми точно зможемо вирішити", - зазначив президент.

Повернення цивільних з російського полону

Російські окупанти захоплюють у полон не лише військових, а й цивільних українців.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що цивільні полонені - це одна із тих категорій, які складно повертати.

За його словами, станом на квітень 2023 року Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140 - мирні жителі.