Зеленский о возвращении гражданских: решим все вопросы, как только Россия станет слабее
Украина сможет решить все вопросы относительно возвращения гражданских из вражеского плена, как только Россия станет слабее.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.
"Я считаю, что мы решим все вопросы, как только Россия станет слабее. А она становится слабее. Мы это видим. Они (россияне - ред.) уже не могут нас оккупировать. Мы сегодня уже говорим о деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский.
По его словам, "с каждым днем это будет иметь влияние и на крепость Путина и его окружения, и на их крепость внутри государства".
"Я это вижу по изменению риторики наших партнеров. Это очень важный момент. И когда они будут совсем сложными, то я уверен, что такие важные гуманитарные миссии (относительно возвращения гражданских - ред.) мы точно сможем решить", - отметил президент.
Возвращение гражданских из русского плена
Российские оккупанты захватывают в плен не только военных, но и гражданских украинцев.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что гражданские пленные - это одна из тех категорий, которые сложно возвращать.
По его словам, по состоянию на апрель 2023 года Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.
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