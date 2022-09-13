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Зеленский провел разговор с премьером Италии Драги: что обсудили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Марио Драги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Италии Марио Драги. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Facebook.

емилитаризация и возврат станции под контроль Украины – гарантия ее безопасности.

Напомним, ранее президент Украины позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Стороны также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Как известно, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве.

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Владимир ЗеленскийУкраинаИталияМарио Драги