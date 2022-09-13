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Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Драґі: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Італії Маріо Драґі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Маріо Драґі. У ході бесіди сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Facebook.

емілітаризація та повернення станції під контроль України – гарантія її безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України зателефонував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону. Сторони також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Як відомо, 16 липня Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єром Італії Маріо Драґі був з візитом у Києві.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаІталіяМарио Драги