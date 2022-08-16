Макрон сегодня обсудит с Зеленским ситуацию на ЗАЭС, - Елисейский дворец
Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявила канцелярия президента Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Телефонный разговор между двумя лидерами состоится во вторник, 16 августа.
Напомним, последний разговор двух лидеров состоялся 1 августа. Переговоры продолжались полтора часа.
Кроме того, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве.
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