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Макрон сегодня обсудит с Зеленским ситуацию на ЗАЭС, - Елисейский дворец

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париж, Вторник 16 августа 2022 14:21
Макрон сегодня обсудит с Зеленским ситуацию на ЗАЭС, - Елисейский дворец Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявила канцелярия президента Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Телефонный разговор между двумя лидерами состоится во вторник, 16 августа.

Напомним, последний разговор двух лидеров состоялся 1 августа. Переговоры продолжались полтора часа.

Кроме того, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС Эммануэль Макрон Война России против Украины
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