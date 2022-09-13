Зеленский провел разговор с премьером Италии Драги: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Италии Марио Драги. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Facebook .

"Во время разговора с премьер-министром Италии Марио Драги пообщались о развитии ситуации на фронте. Для Украины важно оборонное взаимодействие с Италией. Должны ее усиливать", - написал украинский президент.