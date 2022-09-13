Зеленский провел разговор с премьером Италии Драги: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Италии Марио Драги. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Facebook.
"Во время разговора с премьер-министром Италии Марио Драги пообщались о развитии ситуации на фронте. Для Украины важно оборонное взаимодействие с Италией. Должны ее усиливать", - написал украинский президент.
Также в ходе разговора был поднят вопрос Запорожской атомной электростанции. Зеленский отметил, что демилитаризация и возврат станции под контроль Украины – гарантия ее безопасности.
Напомним, ранее президент Украины позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Стороны также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
Как известно, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве.
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