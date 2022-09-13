ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский провел разговор с премьером Италии Драги: что обсудили

Новина українською →
Киев, Вторник 13 сентября 2022 13:21
Зеленский провел разговор с премьером Италии Драги: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Марио Драги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Италии Марио Драги. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Facebook.

"Во время разговора с премьер-министром Италии Марио Драги пообщались о развитии ситуации на фронте. Для Украины важно оборонное взаимодействие с Италией. Должны ее усиливать", - написал украинский президент.

Также в ходе разговора был поднят вопрос Запорожской атомной электростанции. Зеленский отметил, что демилитаризация и возврат станции под контроль Украины – гарантия ее безопасности.

Напомним, ранее президент Украины позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Стороны также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Как известно, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Италия Марио Драги
NEWS
Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября
Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя