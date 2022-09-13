Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Драґі: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Маріо Драґі. У ході бесіди сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Facebook.
"Під час розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі поспілкувалися про розвиток ситуації на фронті. Для України важлива оборонна взаємодія з Італією. Маємо її посилювати", - написав український президент.
Також під час розмови було піднято питання Запорізької атомної електростанції. Зеленський зазначив, що демілітаризація та повернення станції під контроль України – гарантія її безпеки.
Нагадаємо, раніше президент України зателефонував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону. Сторони також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
Як відомо, 16 липня Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єром Італії Маріо Драґі був з візитом у Києві.
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