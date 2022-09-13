Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Драґі: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Маріо Драґі. У ході бесіди сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Facebook .

"Під час розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі поспілкувалися про розвиток ситуації на фронті. Для України важлива оборонна взаємодія з Італією. Маємо її посилювати", - написав український президент.