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Зеленский потребовал усилить активность ВСУ после обстрела в Гранитном

Новости » Политика    10.07.2019 - 19:09
Зеленский потребовал усилить активность ВСУ после обстрела в Гранитном
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поручил начальнику Генштаба обнаружить и обезвредить диверсионные группы противника

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить военную активность Вооруженных сил на Донбассе из-за обстрела в Гранитном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, президент поручил ВСУ обнаружить и обезвредить диверсионные группы противника в зоне проведения операции Объединенных сил, а также жестко реагировать на провокации против гражданских и военных.

Также Зеленский отметил, что обстрел в Гранитном является попыткой сорвать Минский процесс и возобновление переговоров в Нормандском формате.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренности о возобновлении переговоров в Нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 июля около 15:00 на окраине населенного Гранитное боевики из ПТРК обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Позже стало известно, что под обстрел в Гранитном попала автоколонна нового главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Сам он не пострадал.

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