Зеленський зажадав посилення активності ЗСУ після обстрілу в Гранітному

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив начальнику Генштабу виявити та знешкодити диверсійні групи противника

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Руслану Хомчаку посилити військову активність Збройних сил на Донбасі через обстріл в Гранітному. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, президент доручив ЗСУ виявити та знешкодити диверсійні групи противника в зоні проведення операції Об'єднаних сил, а також миттєво та жорство реагувати на ворожі провокації проти цивільних та військових.

Також Зеленський зазначив, що обстріл у Гранітному є спробою зірвати Мінський процес та відновлення переговорів у Нормандському форматі.

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням - незмінна", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 липня близько 15:00 на околиці населеного Гранітне бойовики з ПТРК обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Пізніше стало відомо, що під ворожий обстріл в Гранітному потрапила автоколона нового очільника Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка. Сам він не постраждав.