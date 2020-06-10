Зеленский потребовал отменить пошлину на импорт полимеров

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Бизнес просит отменить новую ввозную пошлину в размере 18%

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отменить пошлину специальную пошлину в размере 18% на импорт полимеров. Украинский бизнес с 7 июня импортирует сырье с уплатой этой пошлины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что в рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко по решению этой проблемы.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - отметил президент.

Зустріч Володимира Зеленського з підприємцями аграрного сектору Чернігівської області. Зустріч Володимира Зеленського з підприємцями аграрного сектору Чернігівської області. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 10 червня 2020 р.

Речь идет о пошлине на поливинилхлорид, который включает в себя три основных вида, при этом в Украине производится только один из них. Сырье используется для производства широкого спектра продукции.

Отметим, 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела 18% пошлину на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта; 7 июня решение вступило в силу и будет действовать 200 дней.

Кроме того, Украина ввела с 1 мая спецпошлину на импорт российского угля.

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Автор: РБК-Украина