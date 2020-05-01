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Украина ввела с 1 мая спецпошлину на импорт российского угля

Новости » Экономика     01.05.2020 - 09:20
Украина ввела с 1 мая спецпошлину на импорт российского угля
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заградительная пошлина установлена не для всех марок угля

Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт российского угля на уровне 65%. Постановление правительства от 15 апреля 2020 года №301 вступило в силу с 1 мая 2020 года.

Согласно документу, пошлина не распространяется на антрацит (УКТВЭД 2701 11 00 00) вне зависимости от цели импорта, битуминозный, коксующийся и другой уголь (УКТВЭД 2701121000, 2701129000, 2701190000) для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Кроме того, в перечень исключений попал битуминозный, коксующийся и другой уголь (с выходом летучих веществ в перерасчете на сухую безминеральную основу до 35%) для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

Отметим, ранее предполагалось, что пошлина будет введена с 15 апреля. Однако во время заседания правительства 15 апреля было поддержано предложение перенести введение пошлины на 1 мая. Кроме того, был дополнен перечень марок угля, на которые не распространяется пошлина.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

Отметим, в феврале на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорта. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.

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