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Зеленський зажадав скасувати мито на імпорт полімерів

Новини » Політика     10.06.2020 - 17:41
Зеленський зажадав скасувати мито на імпорт полімерів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Бізнес просить скасувати нову ввізне мито в розмірі 18%

Президент України Володимир Зеленський вимагає скасувати мито спеціальне мито у розмірі 18% на імпорт полімерів. Український бізнес з 7 червня імпортує сировину зі сплатою цього мита.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що в рамках робочого візиту до Чернігівської області на зустрічі з бізнесом підприємці поскаржилися на високе спеціальне ввізне мито в розмірі 18% на сировину, яке збільшує собівартість продукції. Зеленський подзвонив міністру економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашку щодо вирішення цієї проблеми.

"Міністерство економіки узагальнило це питання - і це була помилка. Не треба узагальнювати. Треба скасовувати цю мито. Вирішення цього питання зрозуміло, і ми це зробимо", - зазначив президент.

Зустріч Володимира Зеленського з підприємцями аграрного сектору Чернігівської області.

Зустріч Володимира Зеленського з підприємцями аграрного сектору Чернігівської області.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 10 червня 2020 р.

Мова йде про мита на полівінілхлорид, який включає в себе три основних види, при цьому в Україні виробляється лише один з них. Сировина використовується для виробництва широкого спектру продукції.

Відзначимо, 22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела 18% мито на імпорт полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту; 7 червня рішення набуло чинності і буде діяти 200 днів.

Крім того, Україна ввела з 1 травня спецмито на імпорт російського вугілля.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийимпортпошлины
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