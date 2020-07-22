В Украине за сутки выписали штрафов на более полумиллиона грн за перегруз транспорта

Силовики составили 106 актов
В Украине за минувшие сутки, 21 июля, выписали штрафов на 565 тысяч гривен за перегруз транспорта. Больше всего штрафов в Одесской и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Как отмечается, силовики составили 106 актов нарушений за перегруз транспорта.
"Инспекторы Укртрансбезпеки в сотрудничестве с Нацполицией остановили и проверили 5847 грузовиков, составили 106 актов нарушений габаритно-весового контроля и начислили более 565 000 гривен платы за перегрузки", - говорится в сообщении.
Также в МИУ назвали области, где было больше всего проверок и штрафов.
"Лидерами среди регионов по количеству проверенных транспортных средств в течение последних суток стала Одесская, Киевская и Херсонская области. Больше всего платы за проезд начислили в Одесской и Запорожской области", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля по 30 сентября правительство усиливает проверки грузоперевозок на дорогах.