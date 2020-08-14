Зеленський вимагає організувати зважування фур на дорогах

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Спека і перевантажені фури руйнують українські дороги

Президент України Володимир Зеленський вимагає терміново організувати зважування фур на дорогах. Ці заходи необхідні, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради з представниками уряду.

На нараді голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в шести областях температура перевищує 28С. У таку спеку під вагою фур дорожнє покриття руйнується, тому поліція обмежує пересування багатотонного і габаритного транспорту в денний час.

"Президент назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою і закликав терміново організувати роботу по зважування такого транспорту", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже проведено тендер, і до кінця року на всіх дорогах країни будуть працювати 54 автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, раніше через ці ж причини вантажівкам заборонили заїжджати в населені пункти у денний час.

За інформацією Міністерства інфраструктури, найчастіше перевантажені фури виявляють в Київській, Одеській та Херсонській областях.