ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський вимагає організувати зважування фур на дорогах

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 15:58
Зеленський вимагає організувати зважування фур на дорогах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спека і перевантажені фури руйнують українські дороги

Президент України Володимир Зеленський вимагає терміново організувати зважування фур на дорогах. Ці заходи необхідні, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради з представниками уряду.

На нараді голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в шести областях температура перевищує 28С. У таку спеку під вагою фур дорожнє покриття руйнується, тому поліція обмежує пересування багатотонного і габаритного транспорту в денний час.

"Президент назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою і закликав терміново організувати роботу по зважування такого транспорту", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже проведено тендер, і до кінця року на всіх дорогах країни будуть працювати 54 автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, раніше через ці ж причини вантажівкам заборонили заїжджати в населені пункти у денний час.

За інформацією Міністерства інфраструктури, найчастіше перевантажені фури виявляють в Київській, Одеській та Херсонській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир Зеленськийдорогифуры
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся