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Зеленский о поставках вооружения из США и Европы: "пока этого недостаточно"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский отметил ускорение военной поддержки для Украины из США из стран ЕС. При этом глава государства подчеркнул, что такой уровень еще недостаточный, чтобы переломить ход войны, развязанной РФ против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского The Associated Press.

"Пока нет. Конечно, этого недостаточно", - ответил украинский президент на вопрос, достаточно ли поставок оружия и другого оборудования из Штатов и других западных государств для существенных изменений полях сражений.

В то же время Зеленский отметил усиление поддержки со стороны Европы, а также заявил, что поставки оружия из США ускоряются.

Как сообщалось, на днях Словакия передала Украине систему ПВО С-300 в ответ на призыв Зеленского помочь "закрыть небо".

Напомним, ранее Пентагон сообщил о выделении Украине новой крупной партии оружия. Также стало известно, что США передадут Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов.

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