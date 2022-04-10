Зеленский о поставках вооружения из США и Европы: "пока этого недостаточно"

Президент Владимир Зеленский отметил ускорение военной поддержки для Украины из США из стран ЕС. При этом глава государства подчеркнул, что такой уровень еще недостаточный, чтобы переломить ход войны, развязанной РФ против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского The Associated Press .

"Пока нет. Конечно, этого недостаточно", - ответил украинский президент на вопрос, достаточно ли поставок оружия и другого оборудования из Штатов и других западных государств для существенных изменений полях сражений.

В то же время Зеленский отметил усиление поддержки со стороны Европы, а также заявил, что поставки оружия из США ускоряются.