Зеленський про постачання озброєння з США і Європи: "поки цього недостатньо"

Президент Володимир Зеленський відзначив прискорення військової підтримки для України з США з країн ЄС. При цьому глава держави наголосив, що такий рівень ще недостатній, щоб переламати хід війни, розв'язаної РФ проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського The Associated Press .

"Поки ні. Звичайно, цього недостатньо", - відповів український президент на питання, чи достатньо поставок зброї та іншого обладнання зі Штатів та інших західних держав для істотних змін полях битв.

Разом з тим Зеленський відзначив посилення підтримки з боку Європи, а також заявив, що поставки зброї з США прискорюються.