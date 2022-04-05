США выделят Украине вооружения на 300 млн долларов, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III сообщил о выделении Украине новой крупной партии вооружения. Суммарно Соединенные Штаты направят оборонного вооружения на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Остин подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности составила более 1,6 миллиарда долларов.

Он также выразил возмущение очевидными зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине, и подтвердил обязательство США использовать все доступные инструменты для документирования и обмена информацией, чтобы привлечь к ответственности виновных.