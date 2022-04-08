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Зеленский о поставках оружия: любые отговорки будут означать помощь России

Новина українською →
Киев, Пятница 08 апреля 2022 23:32
Зеленский о поставках оружия: любые отговорки будут означать помощь России Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучший способ остановить тиранию – это предоставить необходимое вооружение. Киев будет и дальше бороться, чтобы получить все необходимое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Война России против нашего народа может завершиться победой свободы гораздо быстрее, чем многие в мире думают, если Украина просто получит то оружие, перечень которого мы предоставили. Любое промедление с предоставлением оружия, любые отговорки могут означать только одно - соответствующие политики хотят помочь России больше, чем нам - украинцам", - заявил он.

Напомним, ранее Пентагон сообщил о выделении Украине новой крупной партии оружия.

Война России против Украины продолжается 44 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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