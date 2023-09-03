Зеленський поставив задачу Раді по законам для вступу в ЄС

"За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета - відкриття переговорів про членство із Євросоюзом", - заявив він.

Зеленський нагадав, що Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії.

"Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної ради України. Вчасна робота, яку ми погодили із Єврокомісією", - заявив він.

Президент зазначив, що голосування щодо законів для вступу в ЄС матиме фундаментальне значення.

"Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, "закон про ПЕПів" - politically exposed persons, політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий", - заявив він.

Зеленський закликав народних депутатів не відкладати голосування.

"І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію", - додав він.

Вступ України до ЄС

Минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер Київ має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

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