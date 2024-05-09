Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань уже не в кілометрах, а у тижнях і місяцях

Час від моменту ухвалення в Конгресі США або європейськими партнерами рішення про надання Україні зброї й до її реального потрапляння на фронт обчислюється вже не в кілометрах, а у тижнях і навіть місяцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою в Києві.
Зеленський наголосив, що ситуація на східному фронті складна вже не перший день, при цьому військова ініціатива зараз в російської армії. За його словами, перехопити цю ініціативу можна тільки за умови збільшення постачань зброї силам оборони України.
Президент також зазначив, крім "сильних бригад, які виводяться з лінії фронту, мають заходити нові укомплектовані бригади, не просто хлопці сильні, а хлопці не з голими руками".
"І тому (відстань, - ред.) між цією допомогою від пункту "А" - голосування в Конгресі або європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту "Б" - України та фронту. Так от, вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні - в тижнях і в місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є поставки, але це не ті обсяги, які були проголосовані", - Зеленський.
Глава держави підкреслив, що щойно ці поставки надійдуть Україна зможе перехопити ініціативу на сході.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 9 травня, до Києва прибула голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
Наприкінці квітня Палата представників США таки затвердила законопроект про надання військової допомоги для України. Пакет допомоги містить в собі понад 60 млрд доларів.
Вже 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, це сталось відразу після голосування за нього в Сенаті. Того ж дня Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.
Вчора глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що говорити про ефект допомоги Україні від США на полі бою надто рано, адже Київ досі не отримав всієї виділеної допомоги.
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