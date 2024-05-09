Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань уже не в кілометрах, а у тижнях і місяцях

Зеленський наголосив, що ситуація на східному фронті складна вже не перший день, при цьому військова ініціатива зараз в російської армії. За його словами, перехопити цю ініціативу можна тільки за умови збільшення постачань зброї силам оборони України.

Президент також зазначив, крім "сильних бригад, які виводяться з лінії фронту, мають заходити нові укомплектовані бригади, не просто хлопці сильні, а хлопці не з голими руками".

"І тому (відстань, - ред.) між цією допомогою від пункту "А" - голосування в Конгресі або європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту "Б" - України та фронту. Так от, вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні - в тижнях і в місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є поставки, але це не ті обсяги, які були проголосовані", - Зеленський.

Глава держави підкреслив, що щойно ці поставки надійдуть Україна зможе перехопити ініціативу на сході.