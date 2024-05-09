Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние уже не в километрах, а в неделях и месяцах

Время от момента принятия в Конгрессе США или европейскими партнерами решения о предоставлении Украине оружия и до его реального попадания на фронт исчисляется уже не в километрах, а в неделях и даже месяцах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.
Зеленский подчеркнул, что ситуация на восточном фронте сложная уже не первый день, при этом военная инициатива сейчас у российской армии. По его словам, перехватить эту инициативу можно только при условии увеличения поставок оружия силам обороны Украины.
Президент также отметил, кроме "сильных бригад, которые выводятся с линии фронта, должны заходить новые укомплектованные бригады, не просто ребята сильные, а ребята не с голыми руками".
"И поэтому (расстояние, - ред.) между этой помощью от пункта "А" - голосования в Конгрессе или европейской поддержки, и мы всем им благодарны, до пункта "Б" - Украины и фронта. Так вот, оно уже не в километрах, оно на сегодня - в неделях и в месяцах. К сожалению. И мы это фиксируем. Да, есть поставки, но это не те объемы, которые были проголосованы", - Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что как только эти поставки поступят Украина сможет перехватить инициативу на востоке.
Напомним, мы сообщали, что сегодня, 9 мая, в Киев прибыла глава Европейского парламента Роберта Мецолла.
В конце апреля Палата представителей США утвердила законопроект о предоставлении военной помощи для Украины. Пакет помощи включает в себя более 60 млрд долларов.
Уже 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, это произошло сразу после голосования за него в Сенате. В тот же день Байден объявил о новом пакете военной помощи в 1 млрд долларов.
Вчера глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что говорить об эффекте помощи Украине от США на поле боя слишком рано, ведь Киев до сих пор не получил всей выделенной помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.