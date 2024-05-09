Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние уже не в километрах, а в неделях и месяцах

Зеленский подчеркнул, что ситуация на восточном фронте сложная уже не первый день, при этом военная инициатива сейчас у российской армии. По его словам, перехватить эту инициативу можно только при условии увеличения поставок оружия силам обороны Украины.

Президент также отметил, кроме "сильных бригад, которые выводятся с линии фронта, должны заходить новые укомплектованные бригады, не просто ребята сильные, а ребята не с голыми руками".

"И поэтому (расстояние, - ред.) между этой помощью от пункта "А" - голосования в Конгрессе или европейской поддержки, и мы всем им благодарны, до пункта "Б" - Украины и фронта. Так вот, оно уже не в километрах, оно на сегодня - в неделях и в месяцах. К сожалению. И мы это фиксируем. Да, есть поставки, но это не те объемы, которые были проголосованы", - Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что как только эти поставки поступят Украина сможет перехватить инициативу на востоке.

