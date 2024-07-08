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Польща надасть Україні новий оборонний пакет, - Зеленський

Понеділок 08 липня 2024 17:48
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Польща надасть Україні новий оборонний пакет, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленский оголосив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

За його словами, всі деталі співпраці України та Польщі прописано безпековій угоді, яка була підписана сьогодні. Він також подякував Польщі за готовність і надалі підтримувати нашу країну та відзначив співпрацю в контексті посилення української ППО.

"Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. Це відображено в безпековій угоді й передбачено положенням про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку Польщі. Наші команди разом із військовими опрацюють, як швидко ми можемо реалізувати цей пункт", - сказав президент.

Зауважимо, що станом на 17:40 деталей щодо того, яку військову допомогу Україна отримає від Польщі не оголошувалось.

Гарантії безпеки

З початку року Україна вже підписала понад 20 безпекових угод з союзниками. Нещодавно були підписані з Євросоюзом, Литвою та Естонією.

У документах передбачається підтримка України у випадку, якщо Росія вирішить розпочати повторне вторгнення до вступу української держави до НАТО.

Зокрема, сьогодні Україна і Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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