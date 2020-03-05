Зеленский посоветуется с фракцией перед назначением нового генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский проведет консультации с фракцией "Слуга народа" перед назначением нового генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки, которому сегодня выразили недоверие. Об этом РБК-Украина рассказали источники в "Слуге народа".

По словам собеседников РБК-Украина, сейчас нет особого успеха в вопросе избрания нового генерального прокурора, поэтому перед принятием решения Зеленский встретится с фракцией "Слуга народа".

Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

Напомним, 5 марта на внеочередном заседании Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Отставку генерального прокурора поддержали 263 народных депутатов. Предложение об отставке Рябошапки сначала было инициировано 158 нардепами.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что во время заседания фракции не звучали фамилии других вероятных кандидатов на должность генпрокурора, кроме народного депутата Сергея Ионушаса.