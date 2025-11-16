Зеленський посмертно нагородив орденами журналістів Лаллікана та Гузенка

Зазначається, що нагородження орденами проводиться "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю".

Французького журналіста з агентства "Hans Lucas" Антоні Лаллікана нагородили орденом "За заслуги" III ступеня посмертно. Аналогічний орден отримав загиблий фотограф Костянтин Гузенко.

Також орденами "За заслуги" III ступеня нагородили посмертно співробітників телеканалу "Freedom" - журналістку Олену Губанову та оператора Євгена Кармазіна. Окрім них, державну нагороду отримали важко поранені російськими дронами журналіст Олександр Количев та фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко.

Орденом "За заслуги" III ступеня відзначили також деяких інших українських та іноземних співробітників ЗМІ. Серед них - фотограф видання "Телеграф" Ян Доброносов. А радіоведучій "Радіо ROKS" Наталії Сотник дали орден княгині Ольги III ступеня.