"Свідома стратегія": Зеленський про вбивство Росією журналістів Freedom у Краматорську
Росія продовжує кампанію вбивств журналістів, які висвітлюють війну російського режиму проти України. На цей раз окупанти знову вбили українських репортерів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський нагадав, що російські окупанти 23 жовтня вдарили дроном по автомобілю, в якому перебувала знімальна група українського телеканалу Freedom.
"Загинули журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін, а журналіст Олександр Количев дістав важкі поранення. Мої співчуття рідним, близьким і колегам загиблих. Їхня мужність у висвітленні правди про російську агресію проти України ніколи не буде забута. Також бажаю швидкого одужання пораненому кореспонденту й сили його близьким", - сказав він.
Президент також нагадав, що нещодавно російські окупанти цілеспрямовано вбили дроном французького журналіста та поранили його українського колегу. Загалом з лютого 2022 року російські окупанти вбили 135 представників медіа - як українських, так і західних.
"Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні. Вдячний усім у світі, хто не заплющує очі на цілеспрямовані атаки Росії проти журналістів та інші злочини", - зазначив Зеленський.
Також президент закликав журналістські організації в усьому світі продовжувати чинити тиск на Росію, щоб припинити війну в Україні.
Нагадаємо, в Донецькій ОВА 23 жовтня повідомили, що у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Також було поранено ще одного журналіста. Російські окупанти вдарили по них "Ланцетом".
До цього в Донецькій області біля Дружківки внаслідок цілеспрямованої атаки російського FPV-дрона загинув французький журналіст та фотограф Антоні Лаллікан. Було поранено його колегу Георгія Іванченка. Французька прокуратура почала розслідування за фактом вбивства Лаллікана росіянами.