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Зеленский посетит Японию

Новости » Общество    18.09.2019 - 16:32
Зеленский посетит Японию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский совершит визит в Японию 22 октября

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора 22 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовква.

По словам Жовквы, для Украины этот визит важен с экономической точки зрения.

"Могу анонсировать, что 22 октября планируется визит президента в Японию, об этом уже шла речь в прессе, на событие интронизации императора. Безусловно, этот визит будет использован и для встреч с руководством Японии, с премьер-министром, и с лидерами стран, которые будут присутствовать на этом мероприятии", - сказал он во время заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом.

Добавим, что Зеленский планирует визиты в страны Латинской Америки и Африки в 2020 году.

"Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки… Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу", - сказал он.

Жовква отметил, что без внимания президента не останется и Африка.

Напомним, Зеленский планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонию. По словам Зеленского, официальный визит в Таллин может состояться уже в октябре. Во время визита президент планирует перенять опыт Эстонии в модернизации правительства, диджитализации и киберзащите.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начнет визит в Соединенные Штаты Америки для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Также Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский рассказал, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы государства, встреча с Путиным состоится в рамках саммита в нормандском формате в Париже.

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