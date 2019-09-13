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Зеленский анонсировал визит в Эстонию

Новости » Политика    13.09.2019 - 18:36
Зеленский анонсировал визит в Эстонию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский планирует посетить Эстонию уже в октябре

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонию. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Эстонии, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, официальный визит в Таллин может состояться уже в октябре. Во время визита президент планирует перенять опыт Эстонии в модернизации правительства, диджитализации и киберзащите.

"В следующем месяце я планирую посетить Таллин с официальным визитом, в октябре. И я хочу лично вас поблагодарить за это предложение. Уверен, что в ходе моего визита мы сможем перенять эстонский опыт в модернизации правительства, диджитализации и киберзащите. Спасибо, что в этих вопросом вы готовы поделиться с нами опытом", - заявил глава государства.

Напомним, ранее повдомлялося, что президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начнет визит в Соединенные Штаты Америки для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Также Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский рассказал, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы государства, встреча с Путиным состоится в рамках саммита в нормандском формате в Париже.

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