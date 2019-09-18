Зеленський відвідає Японію

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський здійснить візит до Японії 22 жовтня

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Японії для участі у церемонії інтронізації імператора 22 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовква.

За словами Жовкви, для України цей візит важливий з економічної точки зору.

"Можу анонсувати, що 22 жовтня планується візит президента україни в Японію, про це вже йшлося у пресі, на подію інтронізації імператора. Безумовно, цей візит буде використаний і для зустрічей з керівництвом Японії, з прем'єр-міністром, і з лідерами країн, які будуть присутні на цьому заході", - сказав він під час засідання парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом.

Додамо, що Зеленський планує візити до країн Латинської Америки і Африки в 2020 році.

"Ми будемо планувати візити президента в країни Латинської Америки. Є країни, які є важливими з економічної точки зору. Це Бразилія, Аргентина, Чилі, Перу", - сказав він.

Жовква зазначив, що без уваги президента не залишиться і Африка.

Нагадаємо, Зеленський планує у жовтні цього року здійснити офіційний візит в Естонію. За словами Зеленського, офіційний візит в Таллін може відбутися вже в жовтні. Під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії у модернізації уряду, диджитализации і кіберзахисту.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 вересня, розпочне візит у Сполучені Штати Америки для участі у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Також Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський розповів, коли зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами глави держави, зустріч з Путіним відбудеться в рамках саміту в нормандському форматі в Парижі.