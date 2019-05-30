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Зеленский посетит Берлин во второй половине июня

Новости » Политика    30.05.2019 - 14:55
Зеленский посетит Берлин во второй половине июня
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться сегодня с главами МИД Франции и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин во второй половине июня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться во время встречи Зеленского с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и его коллегой из Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Напомним, 30 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прибудут в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар, министры хотят обсудить с Зеленским план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Перед визитом в Киев Маас заявил, что Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на Донбассе и в осуществлении реформ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в нормандском формате по Донбассу, как только для этого сложатся все политические условия. Макрон отметил, что хочет организовать встречу лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Добавим, в апреле в украинском МИД заявили, что встречи "нормандской четверки" в июне 2019 года скорее всего не будет, так как в Украине избрали нового президента.

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