Германия и Франция продолжат помогать Украине в урегулировании конфликта на Донбассе

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Также глава МИД Германии заверил, что Германия и Франция продолжат помогать Украине осуществлять реформы

Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на Донбассе и в осуществлении реформ. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он заявил, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины.

"Для меня важно вместе с французским коллегой отправиться в Киев, чтобы дать ясно понять, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины, но совсем наоборот", - заявил Маас.

Мааса также заявил, что украинцы связывают с избранием нового президента Владимира Зеленского большие надежды.

"Мы хотим предложить Зеленскому нашу помощь с тем, чтобы эти ожидания оправдались… Для этого необходимы дальнейшие реформы, особенно в области борьбы с коррупцией", - сказал министр.

Кроме того, глава МИД ФРГ подчеркнул, что "жители востока Украины нуждаются, наконец, в мире".

"Динамика, которая исходит от этих выборов, предлагает шанс преодолеть застой и претворить в жизнь мирный план - минские соглашения… Германия и Франция намерены всеми силами помогать в этом деле. Мы будем также требовать от России конструктивного вклада в это", - утверждает Маас.

Напомним, Украину в четверг, 30 мая, посетят министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Министры хотят обсудить с Зеленским план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Добавим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в нормандском формате по Донбассу, как только для этого сложатся все политические условия. Макрон отметил, что хочет организовать встречу лидеров Франции, Германии, России и Украины.