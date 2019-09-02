Зеленский поручил закончить реформу таможенной службы до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину завершить процесс реформирования новой таможенной службы до конца 2019 года. Об этом президент заявил на совещании с участием глав парламента Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, вопрос противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров является приоритетным для завершения реформирования новой таможенной службы.

"Обеспечить запуск деятельности государственной таможенной службы Украины. Не допустить к работе в ней старых - всех. Всех старых коррупционеров. Я лично буду вам помогать. Срок до 1 декабря 2019 года. Ответственный: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, председатель таможенной службы Максим Нефедов", - заявил Зеленский.

Также Зеленский поручил до 1 января 2020 года запустить систему единого окна на таможне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский поручил правительству подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". Процесс должен быть завершен до конца 2019 года.