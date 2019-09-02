Зеленський доручив завершити реформу митної служби до кінця року

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну завершити процес реформування нової митної служби до кінця 2019 року. Про це президент заявив на нараді за участю голів парламенту Кабміну і правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, питання протидії контрабанді та корупції при митному оформленні товарів є пріоритетним для завершення реформування нової митної служби.

"Забезпечити запуск діяльності державної митної служби України. Не допустити до роботи в ній старих - всіх. Всіх старих корупціонерів. Я особисто буду вам допомагати. Термін до 1 грудня 2019 року. Відповідальний: прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова митної служби Максим Нефьодов", - заявив Зеленський.

Також Зеленський доручив до 1 січня 2020 року запустити систему "єдиного вікна" на митниці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський доручив уряду підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці". Процес має бути завершений до кінця 2019 року.