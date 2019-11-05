Зеленский поручил ввести назначение пенсий через мобильное приложение

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца текущего года ввести назначение пенсий через мобильное приложение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, во время встречи с руководством Верховной рады и Кабинетом министров, президент подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

При этом Зеленский поставил задачу ввести до конца 2019 года назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Напомним, в государственном бюджете на следующий год предусматривается незначительное повышение пенсий. На пенсии выделят 173 млрд гривен. При этом пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки по уходу на 670 гривен - на эти цели закладывается 806 млн гривен.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, пенсии в 2020 году будут проиндексированы, но вырастут незначительно.

Кроме того, недавно на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1231 о верификацию пенсий, субсидий и других государственных выплат: пособий, льгот, стипендий (кроме академических) и тому подобное.