Зеленський доручив ввести призначення пенсій через мобільний додаток

Президент України Володимир Зеленський доручив до кінця поточного року ввести призначення пенсій через мобільний додаток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, під час зустрічі з керівництвом Верховної ради та Кабінетом міністрів, президент підкреслив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська повинна забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок з допомогою спеціального мобільного додатку до кінця року.

При цьому Зеленський поставив завдання впровадити до кінця 2019 року призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Нагадаємо, у державному бюджеті на наступний рік передбачається незначне підвищення пенсій. На пенсії виділять 173 млрд гривень. При цьому пенсіонерам старше 80 років підвищать надбавки по догляду на 670 гривень - на ці цілі закладається 806 млн гривень.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, пенсії в 2020 році будуть проіндексовані, але зростуть незначно.

Крім того, нещодавно на підпис президенту України Володимиру Зеленському передали законопроект №1231 про верифікацію пенсій, субсидій та інших державних виплат, допомог, пільг, стипендій (крім академічних) тощо.