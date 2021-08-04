Зеленский поручил СБУ и МВД изучить риски для белорусов в Украине после смерти Шишова

По его словам, каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту.

"СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

В ОП сообщили, что определен перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие меры по оценке рисков, дополнительному сопровождению их пребывания на территории Украины и охране.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова", - говорится в сообщении.

Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Виталия Шишова, быстрой и полной проверки информации.