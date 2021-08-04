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Зеленский поручил СБУ и МВД изучить риски для белорусов в Украине после смерти Шишова

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски для белорусов, прибывших в Украину в течение последнего года. Такое поручение глава государства дал после смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту.

"СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

В ОП сообщили, что определен перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие меры по оценке рисков, дополнительному сопровождению их пребывания на территории Украины и охране.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова", - говорится в сообщении.

Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Виталия Шишова, быстрой и полной проверки информации.

Напомним, полиция озвучила две версии смерти главы "Белорусского дома в Украине.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

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