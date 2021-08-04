Зеленський доручив СБУ та МВС вивчити ризики для білорусів в Україні після смерті Шишова

За його словами, кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист.

"СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - зазначив Зеленський.

В ОП повідомили, що визначено перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території України та охорони.

"Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова", - йдеться у повідомленні.

Зеленський очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації.