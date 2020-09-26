Зеленский поручил прекратить все учебные полеты до выяснения причин крушения АН26

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение прекратить все учебные полеты на время расследования причин крушения самолета АН26 в Харьковской области. Это поручение уже начали исполнять.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Поручение уже начали выполнять. Я предполагаю, что таких полетов не будет, пока не будет выяснено объективно, что же случилось", - сказал он.

Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета, среди которых ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

По словам министра обороны Андрея Тарана предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.

Как сообщало РБК-Украина, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 24 человека, поиски 2 человек продолжаются, один человек уцелел.