ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский поручил прекратить все учебные полеты до выяснения причин крушения АН26

Харьковская область, Суббота 26 сентября 2020 11:58
Зеленский поручил прекратить все учебные полеты до выяснения причин крушения АН26
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение прекратить все учебные полеты на время расследования причин крушения самолета АН26 в Харьковской области. Это поручение уже начали исполнять.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Поручение уже начали выполнять. Я предполагаю, что таких полетов не будет, пока не будет выяснено объективно, что же случилось", - сказал он.

Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета, среди которых ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

По словам министра обороны Андрея Тарана предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.

Как сообщало РБК-Украина, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 24 человека, поиски 2 человек продолжаются, один человек уцелел.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Владимир ЗеленскийХарьковавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь