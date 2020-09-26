Зеленський доручив припинити всі навчальні польоти до з'ясування причин катастрофи АН26

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський дав доручення припинити всі навчальні польоти на час розслідування причин катастрофи літака АН26 в Харківській області. Це доручення вже почали виконувати.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

"Президент дав доручення призупинити будь-які польоти з залученням аналогічних літаків до з'ясування причин трагедії. Доручення вже почали виконувати. Я припускаю, що таких польотів не буде, поки не буде з'ясовано об'єктивно, що ж сталося", - сказав він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії катастрофи літака, серед яких неналежне технічне обслуговування літака і підготовка його до польоту.

За словами міністра оборони Андрія Тарана попередній аналіз дає підстави вважати, що літак зачепився крилом за землю.

Як повідомляло РБК-Україна, у п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті авіакатастрофи загинули 24 людини, пошуки 2 людей тривають, один курсант уцілів.