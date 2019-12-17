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СБУ разоблачила руководство "Львовуголь" на махинациях с зарплатами шахтеров

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 13:24
СБУ разоблачила руководство "Львовуголь" на махинациях с зарплатами шахтеров
Фото: задержание фигурантов (ssu.gov.ua)

Некоторые сотрудники шахты получали зарплату, фактически не работая

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство государственных шахт "Львовугля" на коррупционных схемах с выплатой зарплаты шахтерам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, госпредприятие из-за этих схем ежемесячно теряло более миллиона гривен.

"В сделке были задействованы руководители шести шахт. Они организовали привлечение работников на сторонних работах. В частности, использовали труд подчиненных в личных целях, а также для участия в коммерческих проектах. Некоторые рабочие даже продолжали получать зарплату, находясь за границей на заработках", - говорится в сообщении.

Чиновники умышленно не отражали в отчетности фактическое отсутствие работников на рабочих местах. Зато шахтерам начисляли зарплату, средний размер которой составлял до 23 тысяч гривен.

Кроме этого, на территории одной из шахт также нашли подпольный цех по изготовлению бетонных изделий и тротуарной плитки, который незаконно подключили к электросети, которая оплачивается за государственный счет. Ведется следствие.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения 20 млн гривен в Киевской городской государственной администрации. Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний.

Ранее РБК-Украина сообщало, что САП завершила расследование дела о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке". В деле о хищениях в банке к уголовной ответственности были привлечены 13 человек.

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