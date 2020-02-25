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Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств

Новини » Політика     25.02.2020 - 13:11
Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що корупція на шахті стала однією з причин такої ситуації

Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, термін "наглядачі за шахтами" має зникнути разом з самими наглядачами.

"Корупція на шахті стала однією з причин такої ситуації. Корупція на закупівлі, на зарплатах, обсяги видобутку. Замість модернізації хтось заробляє мільйони. Я доручаю панові Оржелю в найкоротші терміни провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств, публічно відзвітувати і подати результати аудиту в правоохоронні органи", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів провів аудит всіх шахт державного значення і планує підтримати шахти, які економічно доцільно фінансувати. Глава уряду запевнив, що всім шахтарям з інших шахт знайдуть роботу.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники Служби безпеки України викрили керівництво "Львіввугілля" на корупційних схемах з виплатою зарплати шахтарям.

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Новини України Володимир ЗеленськийОлексій Оржель
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