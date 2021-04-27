Зеленский поручил организовать новое заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Оно должно состояться в ближайшее время.
Об этом сообщил Офис президента.
В ходе визита в Херсонскую область, где глава государства посетил позиции украинских военных вблизи административной границы с Крымом, Зеленский поручил Алексею Данилову организовать заседание СНБО. Дата и время предстоящего заседания пока неизвестны.
В Херсонской области также состоялось совещание, во время которого секретарь СНБО Данилов доложил о ситуации с безопасностью вблизи административной границы с оккупированным Крымом, а также обсудили готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.
Напомним, обычно заседания СНБО проходят в пятницу, но иногда их переносят на четверг, например, как это было перед визитом Зеленского в Париж. На прошлом заседании СНБО продолжил бороться с контрабандой и ввел ряд санкций.
Как писало РБК-Украина, под санкции СНБО попали пять бывших сотрудников таможни.