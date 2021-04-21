Из-за контрабанды. Зеленский ввел в действие второй пакет санкций: список фигурантов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контабанду. Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 апреля.

Документом введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Среди них:

Араик Амирханян Сеяр Куршутов Александр Черепинский Эдуард Кукоба Олег Доронин Тигран Мелконян Владимир Полуситок Денис Аминев Сергей Сердюк Михаил Грибанов Андрей Попов Олег Богданов Юрий Дворак.

Санкции в отношении всех граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.