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Зеленський доручив організувати нове засідання РНБО

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Воно має відбутися найближчим часом.

Про це повідомив Офіс президента.

В ході візиту в Херсонську область, де глава держави відвідав позиції українських військових поблизу адміністративної межі з Кримом, Зеленський доручив Олексію Данілову організувати засідання РНБО. Дата та час майбутнього засідання поки невідомі.

У Херсонській області також відбулася нарада, під час якої секретар РНБО Данілов доповів про безпекову ситуацію поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом, а також обговорили готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

Нагадаємо, зазвичай засідання РНБО проходять у п'ятницю, але іноді їх переносять на четвер, наприклад, як це було перед візитом Зеленського у Париж. На минулому засіданні РНБО продовжила боротися з контрабандою та ввела низку санкцій.

Як писало РБК-Україна, під санкції РНБО потрапили п'ять колишніх співробітників митниці.

Також санкції ввели проти двох російських компаній.

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