Зеленський доручив організувати нове засідання РНБО

В ході візиту в Херсонську область, де глава держави відвідав позиції українських військових поблизу адміністративної межі з Кримом, Зеленський доручив Олексію Данілову організувати засідання РНБО. Дата та час майбутнього засідання поки невідомі.

У Херсонській області також відбулася нарада, під час якої секретар РНБО Данілов доповів про безпекову ситуацію поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом, а також обговорили готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.