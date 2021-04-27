Зеленський доручив організувати нове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Воно має відбутися найближчим часом.
Про це повідомив Офіс президента.
В ході візиту в Херсонську область, де глава держави відвідав позиції українських військових поблизу адміністративної межі з Кримом, Зеленський доручив Олексію Данілову організувати засідання РНБО. Дата та час майбутнього засідання поки невідомі.
У Херсонській області також відбулася нарада, під час якої секретар РНБО Данілов доповів про безпекову ситуацію поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом, а також обговорили готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.
Нагадаємо, зазвичай засідання РНБО проходять у п'ятницю, але іноді їх переносять на четвер, наприклад, як це було перед візитом Зеленського у Париж. На минулому засіданні РНБО продовжила боротися з контрабандою та ввела низку санкцій.
Як писало РБК-Україна, під санкції РНБО потрапили п'ять колишніх співробітників митниці.