Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что в офисе Зеленского с грустью восприняли известие о продлении ареста 24 украинским морякам. Также возмущение вызвало подписание президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам, которые живут или ранее жили на Донбассе.

"Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало. Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины", - говорится в заявлении, обнародованном в Facebook.

Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Напомним, 17 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Ранее российское гражданство могли получить лишь жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).