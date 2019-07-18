Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання другого громадянства етнічним українцям

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, що живуть в інших країнах. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що в офісі Зеленського із сумом сприйняли звістку щодо продовження арешту 24 українським морякам. Також обурення викликало підписання президентом Російської Федерації указу про спрощений порядок надання російського громадянства українцям, які живуть чи раніше жили на Донбасі.

"Ми вважаємо, що цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало. Зі свого боку президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини", - йдеться в заяві, оприлюдненій у Facebook.

Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

Нагадаємо, 17 липня 2019 президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Раніше російське громадянство могли отримати лише жителі окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).