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Зеленский поручил изменить распределение медсредств против COVID-19

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 13:33
Зеленский поручил изменить распределение медсредств против COVID-19
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Средства для борьбы с COVID-19 получат не только опорные больницы

Президент Владимир Зеленский на фоне эпидемии коронавируса в Украине поручил правительству изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Зеленского.

По его словам, правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств.

"В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что распределение медсредств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением Службы безопасности Украины.

"Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - заявил президент.

Сегодня стало известно, что Зеленскому делали тест на коронавирус. По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, тест сделали после того, как стало известно о заражении народного депутата Сергея Шахова.

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