Зеленський доручив змінити розподіл медзасобів проти COVID-19

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засоби для боротьби з COVID-19 отримають не тільки опорні лікарні

Президент Володимир Зеленський на тлі епідемії коронавірусу в Україні доручив уряду змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з COVID-19 в лікарнях. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Зеленського.

За його словами, уряд має змінити порядок розподілу медичних засобів.

"В одному з госпіталів Кіровоградщини - 20 заражених лікарів. Це тільки один із прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар в кожному медзакладі - на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що розподіл медзасобів і обладнання в регіонах буде контролюватися із залученням Служби безпеки України.

"Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів або, ще гірше, перепродувати медичні засоби ми не дамо нікому", - заявив президент.

Сьогодні стало відомо, що Зеленському робили тест на коронавірус. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, тест зробили після того, як стало відомо про зараження народного депутата Сергія Шахова.

